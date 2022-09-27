Сылкин Степан Савест. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСылкин Степан Савест.

Сылкин Степан Савест.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сылкин Степан Савест.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Скопинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.