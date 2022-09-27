Костюк Феликс Варфол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостюк Феликс Варфол.

Костюк Феликс Варфол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Костюк Феликс Варфол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Роготенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.