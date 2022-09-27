Самсонов Агаф. Ег. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсонов Агаф. Ег.

Самсонов Агаф. Ег.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Самсонов Агаф. Ег.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Гомельский уезд, Гомельской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.