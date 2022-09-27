Ахмадоянов Махматсалик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмадоянов Махматсалик

Ахмадоянов Махматсалик

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ахмадоянов Махматсалик
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Нуркеевск., д. Кл. Томан.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.