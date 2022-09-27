Бакетов Николай Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакетов Николай Данилович

Бакетов Николай Данилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бакетов Николай Данилович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Бронницкий уезд, Спасской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.