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Беркутов Гавр. Влад.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Беркутов Гавр. Влад.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Шинталинская в. и с.

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