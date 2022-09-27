Кочнев Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочнев Дмитрий Григорьевич

Кочнев Дмитрий Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кочнев Дмитрий Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, Печменской, д. Печменово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.