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Фарощук Павел Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фарощук Павел Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Збурьев. Келич. хут.

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