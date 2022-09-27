Коваленко Митрофан Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко Митрофан Тимофеев

Коваленко Митрофан Тимофеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коваленко Митрофан Тимофеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Хорольский уезд, с. Ковали.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.