Вахрамеев Михаил Ник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахрамеев Михаил Ник.

Вахрамеев Михаил Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вахрамеев Михаил Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, Стрелецкая, с. Полянки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.