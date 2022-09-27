Клименко Клим Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлименко Клим Гавр.

Клименко Клим Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Клименко Клим Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.