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Трофимов Аким Трофимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трофимов Аким Трофимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Цивильский уезд, с. Тарманей

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