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Арисов Шеймагасула Нуретдинович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Арисов Шеймагасула Нуретдинович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, Сарашинской, д. Сосновки

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