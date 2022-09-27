Вобликов Дм. Парфент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВобликов Дм. Парфент.

Вобликов Дм. Парфент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вобликов Дм. Парфент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Елецкий уезд, д. Коротково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.