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Дурлекненко Николай Саввов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дурлекненко Николай Саввов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Ивановской

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