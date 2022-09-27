Киселев Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Федор Степанович

Киселев Федор Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Киселев Федор Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Дуванейская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.