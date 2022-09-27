Шокотко Петр Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШокотко Петр Васил.

Шокотко Петр Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шокотко Петр Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Перекопский уезд, Воинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.