Субботин Иосиф Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботин Иосиф Фед.

Субботин Иосиф Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Субботин Иосиф Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Тимский уезд, Афонасьевской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.