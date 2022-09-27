Махарадзе Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахарадзе Иосиф Иванович

Махарадзе Иосиф Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Махарадзе Иосиф Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Озургетский уезд, Микель-Габриель

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.