Бочкаров Антон Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкаров Антон Яковлевич

Бочкаров Антон Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бочкаров Антон Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Казанский уезд, Кулаевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.