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Батара Порфирий Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Батара Порфирий Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Сокиринской, с. Сокирина

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