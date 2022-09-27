Гречен Трофим Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГречен Трофим Ив.

Гречен Трофим Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гречен Трофим Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Кашенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.