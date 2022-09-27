Яськов Мих. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯськов Мих. Никол.

Яськов Мих. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Яськов Мих. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Васильсурский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.