Грищенко Никифор Артемов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрищенко Никифор Артемов

Грищенко Никифор Артемов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грищенко Никифор Артемов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Григорьевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.