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Бобрицов Никита Авак.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бобрицов Никита Авак.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Койнаской, д. Гухари.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1882
Неизвестно
Чухари, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
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