Сысоев Иван Леон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоев Иван Леон.

Сысоев Иван Леон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сысоев Иван Леон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Рыльский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.