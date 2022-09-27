Тимофеев Кузьма Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Кузьма Степанович

Тимофеев Кузьма Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тимофеев Кузьма Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Смоленский уезд, Лабковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.