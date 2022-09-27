Лахин Василий Игнат. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛахин Василий Игнат.

Лахин Василий Игнат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лахин Василий Игнат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Громовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.