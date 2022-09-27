Феличев Гавр. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеличев Гавр. Ив.

Феличев Гавр. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Феличев Гавр. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Болховский уезд, с. Льгова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.