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Конюхов Герас. Зах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Конюхов Герас. Зах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Завальской

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