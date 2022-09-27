Пелькман Александр Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелькман Александр Мих.

Пелькман Александр Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пелькман Александр Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Эзельский уезд, Когульской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.