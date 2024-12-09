Санчук Яков Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСанчук Яков Ант.

Санчук Яков Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Санчук Яков Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Невельский уезд, Еменецк., д. Шерст

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.