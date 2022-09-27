Стемик Антон Индр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтемик Антон Индр.

Стемик Антон Индр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стемик Антон Индр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Рижский уезд, Платерской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.