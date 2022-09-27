Паршиков Иван Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаршиков Иван Никитич

Паршиков Иван Никитич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Паршиков Иван Никитич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Мачалейская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.