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Новик Кузьма Аким.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новик Кузьма Аким.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Терская область, Грозненский округ, Дуброво

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