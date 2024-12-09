Базалей Пав. Евстаф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазалей Пав. Евстаф.

Базалей Пав. Евстаф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Базалей Пав. Евстаф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Ахтырский уезд, гор. Ахтырки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.