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Трохин Пав. Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трохин Пав. Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Мещовский уезд, Гостьинской

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