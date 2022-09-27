Мичугин Илья Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМичугин Илья Никит.

Мичугин Илья Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мичугин Илья Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Спасский уезд, Санской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.