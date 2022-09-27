Сергеев Павел Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Павел Яковлевич

Сергеев Павел Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сергеев Павел Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд, Видлицкая, д. Киншахр.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.