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Ахновский Петр Моис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ахновский Петр Моис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Ивановка

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