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Хаит Семен Литманов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хаит Семен Литманов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Черкасы

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