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Данилов Сергей Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Данилов Сергей Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Дмитровский уезд, Озерецкой, д. Прокошково

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