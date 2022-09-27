Краснов Яков Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснов Яков Як.

Краснов Яков Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Краснов Яков Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Городокский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.