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Дерновой Иван Стеф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дерновой Иван Стеф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Песч., Хол.-Плесовск. Общ.

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