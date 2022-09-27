Городничев Александр Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГородничев Александр Федоров

Городничев Александр Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Городничев Александр Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Чухломский уезд, с. Вочасова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.