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Москаев Иван Гаврилов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Москаев Иван Гаврилов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Теньгушевской, Баево

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