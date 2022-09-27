Одинцов Аггей Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдинцов Аггей Митрофанович

Одинцов Аггей Митрофанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Одинцов Аггей Митрофанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Досуговская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.