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Пластунов Платон Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пластунов Платон Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, Мурафовская

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