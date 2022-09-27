Ляскало Андр. Емел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяскало Андр. Емел.

Ляскало Андр. Емел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ляскало Андр. Емел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.