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Урбанов Каз. Каз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Урбанов Каз. Каз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Россиенский уезд, с. Ведук.

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